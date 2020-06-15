سي أن أن : استطلاعات الولايات تظهر تقدم الديمقراطيين على ترامب

كشف تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية، ان الاستطلاعات الاخيرة التي جرت في مختلف الولايات اظهرت تقدم الديمقراطيين على ترامب وحزبه منذ بدء الاحتجاجات الامريكية على مقتل جورج فلويد في مدينة مينابوليس”.

وذكر التقرير أن ” استطلاع ولاية آيوا اظهر تقدم المرشحة الديمقراطية في مجلس الشيوخ تيريزا غرينفيلد، حيث يتوقع أن يصوت حوالي46 بالمائة من الناخبين المحتملين لجرينفيلد إذا أجريت الانتخابات اليوم مقارنة بـ 43٪ ممن سيصوتون للسناتور الجمهوري جوني إرنست “.

واضاف أن ” الاستطلاعات الاخيرة للسباق في البيت الأبيض أو مجلس الشيوخ اظهرت تحولا واضحا نحو الديمقراطيين منذ بدء الاحتجاجات على الصعيد الوطني بعد وفاة جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض، وأن الحركة نحو نائب الرئيس السابق جو بايدن التي شوهدت في الاستطلاعات الوطنية تتجه إلى مستوى الولايات”.

وتابع أنه ” تم إجراء العديد من هذه الاستطلاعات عبر الولايات التي هي قلب ساحة معركة 2020، حيث تم تضمين ولايات مثل أريزونا وويسكونسن في هذه المجموعة. وقد أجريت الاستطلاعات أيضًا في الولايات التي يرغب بايدن في الفوز بها ، ولكن لا يجب أن يفوز له ، مثل أوهايو وتكساس. بشكل حاسم ، وهذه ولايات مميزة ديموغرافيًا في مناطق مختلفة من البلاد مما يشير إلى أن ترامب يفقد الأرض في الكثير من الأماكن المختلفة ونائب الرئيس السابق جو بايدن يتقدم على ترامب بشكل ملحوظ”.

واشار التقرير الى أن ” المرشحين الجمهوريين لايستطيعون الهرب من مواجهة تراجع شعبية ترامب وهم يخشون ان ذلك سيكلفهم حتى الاغلبية الحالية في مجلس الشيوخ”.