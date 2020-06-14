القضاء المصري يقضي بإعدام 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

أصدر القضاء المصري، اليوم الأحد، حكما بالإعدام شنقا، بحق 3 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ8 آخرين، لاتهامهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء مصطفى النمر.

وتعرف القضية إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، التي أسفرت عن قتل السائق وحارس، والشروع فى قتل 6 آخرين.

كما تضمن الحكم، إلزام المتهمين بدفع مبلغ 244 ألفا و357 جنيها عن الأضرار الناجمة عما ارتكبوه.

وبموجب الحكم، لا يجوز للمتهمين المحبوسين، الطعن عليه كونه صادر من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، على أن تصبح الأحكام نهائية وباتة بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.