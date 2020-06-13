الصفحة الدولية

السعودية تعلن تسجيل 39 وفاة و3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا


أعلنت وزارة الصحة السعودية السبت، تسجيل 39 وفاة و3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19″، مشيرة إلى تعافي 1519 حالة من الوباء. وتعد الأرقام المعلن عنها اليوم، تراجعا ملحوظا بعدد الإصابات التي سجلت أمس الجمعة 3921 إصابة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة وصل حتى الآن، إلى 123308 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات بالإجمال 932.

من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة السعودية إن 1519 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المتعافين من عدوى كورونا في عموم المملكة إلى 82548.

وكانت وزارة الصحة السعودية نصحت اليوم المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا، بضرورة الالتزام بتعليمات الأطباء المعالجين حتى في حالة عدم ظهور أعراض عليهم، وذلك في إطار حملة “نعود بحذر” التي تقودها السلطات الصحية في المملكة بهدف تخفيف القيود التي فرضت بسبب تفشي الوباء.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإمارات تسجل نحو 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السعودية تعلن تسجيل 39 وفاة و3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا
مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية وسط باريس
ألمانيا وفرنسا وهولندا توقع مع شركة أسترا زينيكا للحصول على لقاح واق من فيروس كورونا المستجد
حريق كبير داخل أحد الأسواق في طهران
مفتي ليبيا: لا يجوز شراء البضائع من الإمارات والأردن ومصر
بيوم واحد.. 850 وفاة و25 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة
وسائل إعلام: لقاء سري مرتقب لبومبيو بمسؤولين صينيين
دراسة تكشف دور الكمامة في الحد من تفشي كورونا
فرنسا ترفع جميع القيود على حدودها الأوروبية الاثنين المقبل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك