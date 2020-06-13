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وسائل إعلام: لقاء سري مرتقب لبومبيو بمسؤولين صينيين


أفادت وسائل إعلام بأن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يعتزم عقد اجتماع بمسؤولين حكوميين صينيين، على خلفية زيادة التوترات بين الدولتين في الأشهر الماضية.

ونقل موقع "بوليتيكو" الأمريكي أمس الجمعة عن مصدرين مطلعين طلبا عدم الكشف عن اسميهما لكونهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام عن الموضوع، أن الترتيبات جارية سرا لزيارة من المتوقع أن يصل بها بومبيو إلى ولاية هاواي حيث سيعقد اللقاء المزعوم.

ورفض متحدث باسم الخارجية الأمريكية التعليق على هذه الأنباء، فيما لم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب التعليق.

وكان بومبيو وغيره من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب قد وجهوا انتقادات حادة إلى الصين في الأشهر الأخيرة على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، محملين حكومة بكين المسؤولية عن التستر على الجائحة في مراحلها المبكرة، ما أدى، حسب رأيهم، إلى انتشار الفيروس في العالم على نطاق واسع.

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