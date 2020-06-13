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إعادة فرض الحجر الصحي على أحياء في بكين ومخاوف من موجة ثانية لكورونا


أعادت السلطات الصينية، فرض الحجر الصحي مجدداً على العديد من أحياء العاصمة بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفايروس كورونا.

وأغلقت السلطات في العاصمة سوقا رئيسة للمنتجات الزراعية بشكل مؤقت بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية بـفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، وفقاً لتقارير.

وأشارت التقارير إلى أنه تم إغلاق سوق "شينفادي" للجملة في بكين في الساعة الثالثة من صباح اليوم السبت، بحسب التوقيت المحلي، بعد الإعلان أمس الجمعة عن اكتشاف إصابة رجلين بالفيروس يعملان بمركز لأبحاث اللحوم.

وقالت التقارير إن الرجلين كانا قد زارا هذه السوق مؤخرا، غير أنه لم يتضح بعد كيف أصيبا ب‍فيروس كورونا، وفقا لوكالة رويترز.

ووصف مسؤول في بكين اليوم السبت إحدى مناطق العاصمة الصينية بأنها "في وضع طوارئ الحرب" بعد ارتفاع في عدد الإصابات بفايروس كورونا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال تشو جونواي المسؤول ب‍منطقة فنغتاي خلال إفادة إن اختبارات شملت 517 شخصا بسوق شينفادي الواقع بالمنطقة أظهرت إصابة 45 منهم بالفيروس.

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