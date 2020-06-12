روحاني يوعز للمركزي بمتابعة تحرير الأرصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية

انتقد الرئيس حسن روحاني اغلاق كوريا الجنوبية حسابات البنك المركز الايراني، واوعز بمتابعة تحرير الأرصدة الايرانية في كوريا الجنوبية عبر المسار القانوني والمنظمات الدولية.

وفي اتصال هاتفي اجراه اليوم الجمعة مع محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، انتقد الرئيس روحاني قيام كوريا الجنوبية باغلاق حسابات البنك المركز الايراني، بسبب اتباعها السياسات اللاانسانية التي تنتهجها الحكومة الاميركية وفي إطار ممارسة أقصى ضغط على الشعب الايراني، واوعز الى محافظ البنك المركزي وبالتعاون مع وزارة الخارجية بمتابعة هذه القضية عن طريق المسار الثنائي السياسي والمسار القانوني والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية.

واضاف، إن منع كوريا الجنوبية لاستخدام إيران لموارد البنك المركزي لشراء السلع الأساسية والأدوية والمواد الإنسانية غير مقبول على الإطلاق، ونتوقع من حكومة كوريا الجنوبية رفع هذا القيد المفروض في أقرب وقت ممكن.