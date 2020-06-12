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تسجيل 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت


أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، عن تسجيل 520 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و6 حالات وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم تسجيل 520 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 34952 حالة، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 285 حالة".

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبد الله السند، أن "جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم".

وأوضح السند أن "حالات الاصابة الـ520 السابقة تضمنت 232 حالة لمواطنين كويتيين، وباقي الحالات من جنسيات مختلفة".

وأشار إلى أن "عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2985 مسحة"، مشيرا إلى أن "مجموع عدد الفحوص بلغ أكثر من 330129 فحصاً".

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