الصفحة الدولية

بايدن: الجيش سيخرج ترامب من البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات


قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية ،جو بايدن، إنه قلق من أن الرئيس دونالد ترامب سيحاول "سرقة" انتخابات نوفمبر، لكنه واثق من أن جنود الجيش سيرافقون ترامب من البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة.

وقال بايدن في مقابلة أذيعت في وقت متأخر أمس الأربعاء في برنامج "ذا ديلي شو" الكوميدي "هذا أكبر بواعث قلقي.. سيحاول هذا الرئيس سرقة الانتخابات".

ولم يحدد بايدن الطريقة التي يعتقد أن ترامب الجمهوري قد يلجأ إليها للتلاعب بالانتخابات. لكن نائب الرئيس السابق استشهد بمعارضة ترامب للتصويت عبر البريد وقال إن الديمقراطيين سيكون لديهم محامون حاضرون في مواقع التصويت في جميع أنحاء البلاد لرصد أي محاولات من الجمهوريين للتلاعب بالتصويت.

وهاجم ترامب مرارا التصويت عبر البريد، معلنا بدون دليل أن الزيادة المتوقعة في التصويت عبر البريد ستؤدي إلى تزوير واسع النطاق في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقال بايدن إن التعليقات التي أدلى بها في الآونة الأخيرة كبار المسؤولين العسكريين السابقين الذين انتقدوا رد ترامب على الاحتجاجات على الصعيد الوطني بشأن وحشية الشرطة جعلته واثقا من تدخل الجيش الأميركي إذا رفض ترامب قبول نتائج الانتخابات.

وأضاف بايدن "أنا مقتنع تماما أنهم سيصطحبونه من البيت الأبيض بسرعة وحسم".

وسبق أن عبر بايدن عن قلقه من أن ترامب سيحاول التلاعب بالانتخابات. لكن خطابه تصاعد مؤخرا فيما تظهر معظم استطلاعات الرأي الوطنية أن نائب الرئيس السابق يتقدم على الرئيس، في حين كثف ترامب انتقاداته للتصويت بالبريد.

ولم ترد حملة إعادة انتخاب ترامب بعد على طلب للتعليق.

ويقول ترامب وحلفاؤه الجمهوريون إن التصويت عبر البريد عرضة للاحتيال وسيمنح أفضلية للديمقراطيين، على الرغم من أن العديد من الدراسات المستقلة لم تجد أدلة تذكر على مثل هذا الادعاء.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بايدن: الجيش سيخرج ترامب من البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات
المخبول ترامب يوقع أمراً بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية
أوروبا لم تعد قبلة المهاجرين بسبب كورونا.. طلبات اللجوء تنخفض بنسبة 87%
السعودية تشهد أكبر ارتفاع في حصيلة الإصابات بكورونا خلال 24 ساعة
8 دول أوروبية تستعد لفرض عقوبات على الاحتلال الاسرائيلي
الصحة العالمية: إحصاءات الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي عصية على الفهم
الصحة العالمية تحذر من خطر عدم إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا
خلال 24 ساعة.. تسجيل 3717 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
تجربة صينية للقاح كورونا تظهر نتائج مبشرة
الولايات المتحدة.. جثمان جورج فلويد يوارى الثرى في تابوت ذهبي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك