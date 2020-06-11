8 دول أوروبية تستعد لفرض عقوبات على الاحتلال الاسرائيلي

كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن 8 دول أوروبية مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين كرد على خطة الضم الإسرائيلية.

وأكد الأحمد اليوم الخميس، في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، على أن الاتحاد الأوروبي يرفض خطة الضم، حيث لوح باتخاذ عقوبات ضد الاحتلال الاسرائيلي حال أقدمت على تنفيذ مخططها.

وأشار إلى أن دولا في الاتحاد الأوروبي دعت إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب الأحمد بنتائج اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي، مثمنا مواقف الدول العربية ومنها السعودية الداعمة للمشروع الوطني، ودعم الثوابت والحقوق الوطنية والتمسك بمباردة السلام العربية.