الصفحة الدولية

الصحة العالمية: انتقال كورونا من المصابين بلا أعراض "نادر جدا"


كشف مسؤولو منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن انتقال كورونا عبر المصابين الذين لا يعانون من أي أعراض، نادر جدا ولا يسهم بدرجة كبيرة في انتشار الفيروس المستجد.

وذكر موقع "سي إن بي سي" الأميركي، ان "منظمة الصحة وجدت أن إمكانية انتقال فيروس كورونا من أشخاص حاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم (نادرة جداً)".

وكانت دراسات سابقة توصلت إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص، خصوصا الشباب والأصحاء، أصيبت ب‍فيروس كورونا المستجد من دون أن تظهر عليهم أية أعراض، أو عانت من أعراض خفيفة فقط.

ووجد مسؤولو المنظمة العالمية للصحة أن انتشار المرض بين أشخاص لم تظهر عليهم أعراض "موجود ويمكن أن يحدث"، لكنه ليس الطريقة الرئيسية لانتقاله.

وفي هذا الصدد، قالت ماريا فان كيركوف، مدير وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ بمنظمة الصحة، إن ما تصرح به هو حقائق تعتمد على تقارير مفصلة تم الحصول عليها من عدة دول.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي من جنيف "لا يزال من النادر أن ينتقل الفيروس من شخص لم تظهر عليه أعراض فعلية إلى أشخاص آخرين.. إنه أمر نادر جدا".

وشددت على أن الحكومات والسلطات الصحية يجب أن تركز جهودها "على المرضى الذين يظهرون أعراضا.. فإذا عزلنا هذه الحالات، ووضعنا المخالطين لهم في الحجر الصحي، فيمكننا بالتأكيد الحد من انتقال الفيروس".

وختمت بالقول "لكن ما نزال نحتاج إلى إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث للتأكد من هذا الأمر والحسم فيه".

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الصحة العالمية: انتقال كورونا من المصابين بلا أعراض "نادر جدا"
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