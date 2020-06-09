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ارتفاع إصابات كورونا في ليبيا بعد إعادة عالقين من الخارج


أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، عن ازدياد عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد، فيما عزت سبب أكبر تفش في مدينة سبها إلى عودة مواطنين عالقين في الخارج.

وكان المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أعلن الأسبوع الماضي، رصد أكثر من 90 حالة في مدينة سبها الجنوبية، بعد مرور أسابيع لم تشهد فيها البلاد سوى عشرات الحالات المؤكدة.

وتم تسجيل 332 حالة إصابة بـ"كوفيد-19" بينها 142 في سبها وحدها، وأغلب الحالات الباقية كانت في مناطق ب‍الشمال الغربي.

وأغلقت ليبيا حدودها في آذار الماضي، بهدف وقف انتشار المرض، لكنها بدأت الشهر الماضي في ترتيب رحلات لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج دون حجر صحي للعائدين.

من جهته، أكد مدير المكتب الصحفي للمركز الطبي في سبها محمد قرين، أنه "لم يتم التوصل بعد للمريض الأول الذي أصيب ب‍كورونا والذي تسبب في تفشي الفيروس".

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