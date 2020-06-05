على الرغم من وفاة الف مواطن امريكي منذ يوم امس الا ان ترامب يقول نجحنا من ايقاف كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن بلاده نجحت في وقف وباء كورونا وانقاذ ملايين الأرواح، فيما أشار إلى أنه هناك مساعِ لإعادة فتح الاقتصاد.

وقال ترامب في كلمة له، "اعتقدوا أننا سنخسر مزيدا من الوظائف لكن حصل عكس ذلك وسيكون العام المقبل أفضل عام على الإطلاق".

وأضاف أنه "ستكون لدينا مفاجأة سارة قريبا بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا حيث أحرزنا تقدماً كبيراً".

وأوضح ترامب، "أنظر اليوم بصورة مختلفة إلى الاتفاقية التجارية مع الصين مقارنة بنظرتي السابقة إليها"، مؤكداً أن "التفاهم مع الصين سيكون أمرا جيدا لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحصل".

وبين أن "كورونا كان هدية غير جيدة من الصين انتشرت في أوروبا والولايات المتحدة لكنها لم تنتشر في الصين"، موضحاً :"اعتقدوا أننا سنخسر 9 ملايين وظيفة لكننا وفرنا 3 ملايين وظيفة جديدة".

وتابع ترامب، أن "الأمريكيين يعودون الآن إلى أعمالهم ووظائفهم ونشهد تعافيا سريعاً"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت إلى حد كبير فيروس كورونا".

وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية قد افادت بأن الولايات المتحدة شهدت خلال يوم أمس الخميس أكثر من ألف وفاة و21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن الولايات المتحدة سجلت خلال الرابع من يونيو 1036 وفاة و21140 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 995 وفاة و19699 إصابة يوم الأربعاء.

وبشكل عام، رصدت في الولايات المتحدة خلال 133 يوما منذ تسجيل أول حالة لـ"كوفيد-19" 1872660 إصابة مؤكدة ب‍الفيروس التاجي، وتوفى 108211 من هؤلاء المرضى، وتماثل أكثر من 485 ألفا للشفاء، حسب إحصاءات الجامعة.