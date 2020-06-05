الصفحة الدولية

مراسم تأبين لفلويد وسط استمرار مظاهرات غير مسبوقة


وسط استمرار التنديدات والمظاهرات عالميا، جرت في مدينة مينيابوليس مراسم تأبينِ جورج فلويد الأميركي من أصلٍ إفريقي الذي قُتل تحت ركبة ضابط شرطة اثناء اعتقالِه .

ومن بين المشاركين في المراسم أفراد من أسرة فلويد وحاكم مينيسوتا والسناتور عن الولاية ايمي كلوبوشار ، إلى جانبِ مئاتِ الاشخاص الذين حضروا الى جامعة نورث سنترال حيث تُقام المراسمُ بوسط مينيابوليس.

ونُقل جثمانُ فلويد صباح الخميس إلى الجامعة، فيما جثا أمامَه رئيسُ شرطةِ مينيابوليس ، في حركة رمزية تُندد بعنفِ الشرطة في وجه الأميركيين من أصلٍ إفريقي.

هذا وواصل الامريكيون المناهضون للسياساتِ العنصرية في بلادهم تظاهراتٍ في العديدِ من المدن وبينها نيويورك ومينيابوليس مسقط رأسِ ضحية العنصرية الامريكي جورج فلويد

وردّدَ المشاركون في التظاهرات شعاراتٍ منددةً بعنصريةِ الشرطة ضد الاميركيين من اصولٍ افريقيةٍ ولاتينية.

وعبروا عن غضبِهم من سياسةِ الرئيس ترامب العنصرية وقراراتِه التي قد تُدخلُ البلادَ في فوضى واسعة وخصوصاً قرارِه بنشرِ الجيش لقمع المحتجين. وسارَ المشاركون في الشوارع بمسيراتِ تشييعٍ رمزية لفلويد برعايةٍ امنية من الشرطة التي واكبت المتظاهرين.

ولم تشهد الولايات المتحدة مثل هذه الموجة من الاضطرابات منذ اغتيال زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور عام 1968.

الوقت قد حان لمحاسبة الشرطة

من ناحيته، أعلن الناشط من أجل الحقوق المدنية القس آل شاربتون الخميس في حفل تأبين جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي تسبب شرطي بوفاته خلال اعتقاله ما أثار احتجاجات هائلة، أن الوقت قد حان لمحاسبة الشرطة.

وقال القس المعمداني البالغ من العمر 65 عاما خلال حفل التأبين الذي أقيم في جامعة نورث سنترال في مينيابوليس، حيث توفي فلويد في 25 أيار/مايو، "لقد غيرت العالم يا جورج".

وأضاف "أميركا، هذا هو الوقت للتعامل مع المحاسبة في نظام العدالة الجنائي".

وفي السياق تظاهر عشرات آلاف الأشخاص ومعظمهم من الشباب الخميس في فيينا في إطار التعبئة الدولية ضد العنصرية وتنديدا بوفاة جورج فلويد.

مراسم تأبين لفلويد وسط استمرار مظاهرات غير مسبوقة

وقال العديد من المشاركين إنّ هذا يُعدّ أحد أكبر التجمعات في العاصمة النمسوية في السنوات الأخيرة. وقالت الشرطة إن المشاركة كانت كبيرة، وقدّرت عدد المشاركين بنحو خمسين ألفاً.

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مندوب روسيا الدائم في منظمة الامم المتحدة يدافع عن حق ايران في امتلاك التكنولوجيا الفضائية
مراسم تأبين لفلويد وسط استمرار مظاهرات غير مسبوقة
بالفيديو .... الحواسم والفرهود في امريكا
بيل غيتس يكشف موعد إنتاج لقاح لفيروس كورونا
واشنطن: قوى خارجية تؤجج الاحتجاجات في بلادنا
وزير الصحة الأردني: الوصول إلى لقاح لكورونا بات قريبا
الخارجية المصرية: تركيا تعمل على تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا
لندن ترد على رئيس المخابرات السابق حول منشأ كورونا
الشورى الإيراني يشدد على ضرورة تعزيز العلاقات الإيرانية الروسية
إيران تفرج عن عسكري أمريكي سابق محتجز لديها منذ 2018
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك