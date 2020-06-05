بيل غيتس يكشف موعد إنتاج لقاح لفيروس كورونا

رأى مؤسس شركة "ميكروسوفت" بيل غيتس أنه من الضروري أن يتم إنشاء مصانع في مختلف بلدان العالم من أجل إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد وتوفيره للعاملين في القطاع الصحي في البلدان التي يتفشى فيها الوباء.

وأشار في حديث لـ"سكاي نيوز" العربية إلى أن إنتاج اللقاح قد يتطلب بين 10 مليارات و20 مليار دولار. وقال إنه يجب توفير اللقاح لكل من يحتاج إليه وإنه لا يمكن حرمان أي إنسان منه بسبب الفقر.

وتابع أنه يقدم الدعم للجهود التي تبذل من أحل التوصل إليه معرباً عن اعتقاده بأنه قد يتم إنتاجه في نهاية العام الحالي أو خلال العام 2021.

ويشار إلى أن مؤسسة بيل وميليندا غيتس تساهم في مقارنة المعطيات المتوفرة التي تساعد على الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تشمل اختبار سلامة اللقاح.

وعن مرحلة ما بعد اكتشاف اللقاح أردف غيتس: "نحتاح إلى بناء مصانع لنتمكن من تصنيع كميات كبيرة منه"، لافتاً إلى أنه يجب فعل هذا في الكثير من بلدان العالم لوضع حد للوباء. وختم: "سنبدأ التصنيع في مرحلة ما من العام المقبل أي 2021 وأتوقع أن نتمكن من تسريع العملية بفضل الجهود الكبيرة التي نبذلها".