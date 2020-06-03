الصفحة الدولية

تركيا تسجل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا


أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، عن تسجيل 867 إصابة و24 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا طفيفا للمؤشرين، بينما تم رصد 931 حالة شفاء.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم، إن "العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 867 ليصل إلى 166422 حالة".

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة بعد أيام من تراجعه، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 30 مايو 983، وفي 31 مايو 839، وفي1 يونيو 827، وفي 2 يونيو 786.

وأضاف قوجة أن "حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4609 أشخاص إثر رصد 24 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر يوم 30 مايو 26 حالة، وفي 31 مايو 25، وفي 1 مايو 23، وفي 22 مايو 22".

وأشار إلى أن "عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 130852 شخصا بعد تسجيل 931 حالة شفاء جديدة، لتتجاوز نسبة المتعافين مستوى 78%".

ولفت وزير الصحة التركي، إلى أن" الجهات الطبية أجرت أكثر من 2.155 مليون فحص خاص ب‍فيروس كورونا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السويد تعترف بخطأ تقدير فيروس كورونا
تركيا تسجل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال 24 ساعة.. ​352 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا
السويد تسجّل أعلى معدل إصابة يومي بكورونا
مناوشات قرب مكتب رئيس الوزراء البريطاني
حاكم نيويورك ساخراً من ترامب.. "نحن هنا في الولاية نقرأ الإنجيل"
ضابط أمريكي يتوقع موعد اكتشاف لقاح كورونا
وزير خارجية تركيا: مقتل فلويد أمر غير مقبول وأمريكا تمارس التمييز العنصري
المتظاهرون في أمريكا يفاجئون ترامب بـ"الخيول"
ترامب يدعو لإرسال قوات الجيش إلى نيويورك
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك