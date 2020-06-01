قطر تسجل 1523 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية

سجلت وزارة الصحة العامة في قطر 1523 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58433 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها رصدت تعافي 3147 حالة جديدة من الوباء، ليرتفع إجمالى عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 33437 شخصا.

كما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين إلى 40 شخصا منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.