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ليست الحادثة الأولى.. رجل أعمال هندي يفر بالملايين بعد خداعه 40 تاجرا إماراتيا!


أقدم رجل أعمال هندي على خداع 40 تاجرا إماراتيا، والفرار بمبلغ مالي قدره 6 ملايين درهم (نحو 1.7 مليون دولار).

وبحسب موقع "gulfnews" الإماراتي، هرب المواطن الهندي "يوغيش فاريفا"، البالغ من العمر 36 عاما، إلى بلاده على متن إحدى رحلات الإجلاء، التي تم تنظيمها بسبب فيروس كورونا، من مطار أبوظبي إلى حيدر آباد بتاريخ 11 مايو 2020.

وقال الموقع إن تجارا تعاملوا مع رجل الأعمال الهندي هذا، صاحب شركة "Royal luck food trading"، لكنهم فوجؤوا بإغلاق الشركة أبوابها، واختفاء جميع العاملين فيها.

على إثر ذلك، لجأ شركاء "يوغيش فاريفا" إلى قنصلية الهند في الإمارات، وتقدموا بشكوى رسمية ضده، كما أظهروا الصكوك البنكية التي بحوزتهم أمام عناصر الأمن في مركز شرطة في دبي.

ليست الحادثة الأولى.. رجل أعمال هندي يفر بالملايين بعد خداعه 40 تاجرا إماراتيا! (صور)

وأفاد "gulfnews" بأن رجل الأعمال الهندي، قام بسحب بضائع بصكوك آجلة من نحو 40 تاجرا، وباعها بأسعار أقل في السوق الفورية، مشيرا إلى أن البضاعة عبارة عن مواد غذائية وقفازات وكمامات.

تجدر الإشارة إلى أن الحادثة هذه ليست الأولى من نوعها في الإمارات، ففي نهاية شهر أبريل الماضي، قررت السلطات تجميد حسابات ملياردير هندي آخر يدعى "بي آر شيتي".

وهو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية في البلاد، بعد اتهامات له بالهروب بأموال من بنوك إماراتية، عقب أخذ قروض منها بمليارات الدولارات.

من جانبه، قال الملياردير الهندي "بي آر شيتي" إنه سيعود إلى الإمارات عندما تُرفع قيود السفر.

ليست الحادثة الأولى.. رجل أعمال هندي يفر بالملايين بعد خداعه 40 تاجرا إماراتيا! (صور)

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