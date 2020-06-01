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شرطي أميركي يخلع معدات مكافحة الشغب وينضم للمتظاهرين


نشرت شبكة "سي ان ان" الأميركية فيديو لشرطي يخلع معدات مكافحة الشغب وينضم لمتظاهري جورج فلويد.

ويظهر في الفيديو، الشرطي الأميركي ويدعى كريس سوانسون وقد خلع معدات مكافحة الشغب لينضم إلى التظاهرات، ويمشي مع المحتجين الذي خرجوا في فلينت تاونشيب بولاية ميشيغان.

وتتواصل الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي في العديد من المدن الأميركية، غضبا لوفاة جورج فلويد، وهو أميركي ينحدر من أصول أفريقية، لدى محاولة اعتقاله من جانب الشرطة.

وفرض حظر التجول في نحو أربعين مدينة في محاولة لوقف العنف الذي شهدته البلاد في الأيام الأخيرة، ولكن الكثير من المتظاهرين تجاهلوا القرار، مما أدى مواجهات وتوتر.

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