تركيا.. المطاعم والمقاهي والمتنزهات تعيد فتح أبوابها

تعيد الحكومة التركية فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات، اليوم الاثنين، إضافة إلى إلغاء قيود السفر بين المدن، مع تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وتخفف الحكومة التركية منذ أسابيع القيود بالتدريج إذ تقول السلطات حاليا إن الفايروس بات تحت السيطرة، وتتأهب المطاعم والمقاهي ومراكز اللياقة البدنية ومراكز السباحة والشواطئ والمتنزهات والمكتبات والمتاحف لاستئناف أنشطتها اليوم الاثنين

كما ستعيد مراكز رعاية الأطفال والحضانات فتح أبوابها، لكن القيود على حركة الأفراد فوق سن 65 عاما ودون الثامنة عشرة ستظل قائمة.

جدير بالذكر أن تركيا سجلت أكثر من 4500 وفاة و160 ألف إصابة بفايروس كورونا، وفقاً لـ"روسيا اليوم".