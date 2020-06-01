الصفحة الدولية

حاول ايقاف المتظاهرين الامريكيين بالقوس والسهم فلقي ما لم يتوقعه


بطريقة بدائية، حاول رجل أميركي يبدو أنه انزعج من الاحتجاجات التي تجتاح مدنا عدة، معاقبة المتظاهرين، لكنه لقي رد فعل غاضبا انتهى بإصابته وتحطيم سيارته.

ففي مدينة سولت ليك بولاية يوتا غربي الولايات المتحدة، التقطت كاميرات المتظاهرين رجلا يدعى براندون ماكورميك، استخدم قوسا وسهما لإيقاف المحتجين.

وفي مقطع فيديو يمكن سماع سيدة تصرخ: "انظروا إلى هذا. هل تسمي نفسك أميركيا؟"، فيما يرد عليها وهو يحضر سلاحه قائلا: "نعم أنا أميركي. كل الأرواح مهمة".

وفيما حاول الرجل إطلاق أسهمه تجاه المتظاهرين، قالت له المرأة: "لا تجرؤ"، وشوهد متظاهر وقد سقط أمام ماكورميك، لكن لم يتضح ما إذا كان أصيب بسهم الرجل.

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