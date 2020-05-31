خلال 24 ساعة.. تسجيل 1877 إصابة بكورونا في السعودية

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 23 وفاة و1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" تسجيل وفاة 23 جديدة جراء الوباء (مقابل 22 وفاة يوم أمس)، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوى في المملكة إلى 503 حالات وفاة.

وسجلت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية 1877 إصابة جديدة بالفيروس (مقابل 1618 إصابة أمس)، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 85261.