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مستشار سابق لترامب يحذر من الحرب: "إيطاليا ستشهد جحيما"!


حذر ستيف بانون مستشار سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الدول الأوروبية من أن العالم عاد إلى وضع يشبه الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى "غيوم حرب تتجمع في الأفق".

وقال بانون، الذي شغل سابقا منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاستراتيجية، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، إن "بكين تريد الهيمنة، إلا أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لا يدرك ذلك".

وأضاف قائلا للإيطاليين: "لديكم دي مايو وحركة خمس نجوم، الذين خضعوا للحزب الشيوعي الصيني، لدكتاتورية توتاليتارية، من أجل المال وبسذاجة محرجة"، مشيرا إلى أن "إيطاليا تواجه وضعا أسوأ بكثير من وباء كورونا، حيث ستشهد جحيما اقتصاديا سببه طبقة سياسية فاسدة وغير كفؤة".

وأضاف: "أرى غيوم الحرب تتجمع في الأفق، لذا يجب على أوروبا أن تفهم أننا عدنا الى عام 1938 مجددا"، في إشارة إلى سنوات الحرب العالمية الثانية.

وكان ترامب قد أقال بانونفي في شهر آب 2017، ووصفه بأنه فقد عقله بعدما كشف معلومات عن إدارته للصحفي مايكل وولف، في كتابه "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض".

واتُهم بانون حين تولى منصب مستشار ترامب، بأنه من أبرز دعاة تفوق أصحاب البشرة البيضاء، فيما تحدثت وسائل إعلام أمريكية بأن إقالته مرتبطة بصراع على السلطة مع مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر.

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