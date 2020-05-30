بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأسف لقرار أمريكا إنهاء إعفاءات برنامج إيران النووي الأساسية

أعرب المتحدثون باسم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، ووزارات خارجية المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، عن أسفهم لإنهاء الولايات المتحدة الإعفاءات الأساسية للبرنامج النووي المدني الإيراني.

وأكدوا في بيان مشترك، اليوم السبت "نأسف بشدة لقرار الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات الثلاثة التي تغطي المشاريع النووية الرئيسية في إيران، بما في ذلك مشروع تحديث مفاعل آراك".

وأضافوا "تخدم هذه المشاريع، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، مصالح عدم الانتشار للجميع وتزود المجتمع الدولي بضمانات الطبيعة السلمية والآمنة للأنشطة النووية الإيرانية".

وأعلن مسؤول أمريكي، يوم الأربعاء، أن أمريكا قررت إنهاء إعفاءات من العقوبات تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة.

كما أكد مصدر آخر لوكالة "رويترز"، صحة التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، حيث ذكر أن القرار ينطبق على الإعفاءات المتعلقة بمفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.