ميركل ترفض دعوة ترامب لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن

صرح الناطق باسم المستشارة الألمانية، أن أنغيلا ميركل ترفض التوجه شخصيا إلى واشنطن لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى كما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب وباء كوفيد-19.

وقال شتيفن سايفرت لموقع “بوليتيكو” الالكتروني الأميركي “حتى اليوم ونظرا للوضع العام للوباء، لا يمكن القبول بمشاركتها شخصيا وبرحلة إلى واشنطن”.

وأضاف أن “المستشارة الفدرالية تشكر الرئيس على دعوته إلى قمة مجموعة السبع”.