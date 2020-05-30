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"سيكون أكثر اقتدارا"... إيران تفاجئ الخليج بـ"زوارق قتالية وهجومية"


أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أن "الدفاع عن الخليج الفارسي، سيكون أكثر اقتدارا، من خلال إلحاق مجموعة الزوارق القتالية والهجومية إلى أسطول القوة البحرية".

وقال العميد أمير حاتمي، في تصريحات مع وكالة "تسنيم": "في بداية العام الإيراني الجديد، التحقت مجموعة كبيرة من منتجات الصناعات الدفاعية والقطاع الخاص والقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية خلال مراسم اليوم إلى القوة البحرية المقتدرة التابعة للحرس".

وأضاف: أن "هذه المجموعة تشمل زوارق قتالية وهجومية من طراز، حيدر وذوالفقار وعاشوراء، وهي مجهزة بمختلف أنواع الأسلحة والمعدات، وجميعها تم تصنيعها في الصناعات الدفاعية الإيرانية، وبالتحاق هذه المجموعة إلى القوة البحرية، فسيكون الدفاع عن الخليج الفارسي أكثر اقتدارا".

وتابع: إن "لدى الأعداء ونظرا لاستراتيجية هذه المنطقة، حساسية تجاه الخليج الفارسي، وهي محل أطماعهم"، مؤكدا أن "الحفاظ على أمن هذه المنطقة وحراستها بحاجة إلى جاهزية وقدرات متنامية، وبإلحاق هذه المجموعة سيرتفع مستوى هذه القدرات والجاهزية بشكل لافت".

وأعرب وزير الدفاع الإيراني عن أمله أن تتم عمليات إلحاق أخرى لأسطول القوة البحرية للحرس الثوري والجيش حتى نهاية العام الإيراني الحالي، وسيتم الإعلان عن هذه الأخبار في موعدها.

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