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تويتر يوجه ضربة قوية لترامب ويحذف "تغريدة الرئيس"


وجه موقع تويتر ضربة جديدة إلى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد، اليوم الجمعة، بسبب تغريدة للرئيس الأمريكي وصفتها الشركة المالكة للموقع بأنها "تُمجد العنف"، وذلك وسط تصاعد المواجهة بين ترامب وتويتر حول "حرية التعبير"، وفق ما نقلته سي إن إن عربية.

وكان الرئيس الأمريكي يعلق على أعمال الشغب في مدينة منيابولس بولاية مينيسوتا، مع تصاعد حدة الاحتجاجات إثر وفاة المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

وحذر ترامب من أنه "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار"، قائلا إن "قطاع الطرق هؤلاء يدنسون ذكرى جورج فلويد، ولن أدع ذلك يحدث. تحدثت للتو إلى حاكم (مينيسوتا) تيم فالز وأخبرته أن الجيش معه طوال الطريق. أي صعوبة وسنفرض السيطرة، ولكن عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار".

ووضعت شركة تويتر تحذيرا يخفي تغريدة ترامب قبل إمكانية الضغط على علامة الاستمرار لرؤيتها، كما منعت التعليق عليها أو الإعجاب بها أو إعادة تغريدها، قائلة إن "هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر بشأن تمجيد العنف. لكن قررنا أنه قد يكون من المصلحة العامة الإبقاء على إمكانية الوصول إلى التغريدة".

 

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