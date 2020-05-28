السعودية تحدد تاريخا نهائيا لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد كورونا

أكدت السلطات السعودية يوم الخميس، أنه ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو، ستعود الحياة الطبيعية إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول، في جميع مناطق المملكة ومدنها باستثناء مكة المكرمة.

وشددت السلطات على الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

وقبل تاريخ عودة الأوضاع الطبيعية قررت المملكة التخفيف من إجراءات الحجر، حيث وافقت السلطات على تغيير أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة.

ووافقت أيضا على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية ورفع تعليق السفر بين المناطق.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه وابتداء من يوم الخميس 28 مايو حتى نهاية يوم السبت 30 مايو 2020، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثالثة مساء، والسماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول، إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات).

كما أكد المصدر على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

وأضاف المصدر أنه وانطلاقا من يوم الأحد 31 مايو، حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثامنة مساء، مع استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.

وتابع قائلا إنه سيسمح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بالإضافة إلى استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.

إلى ذلك، قررت السلطات رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، كما قررت رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة.