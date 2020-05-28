تسجيل 1182 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

سجلت تركيا، اليوم الخميس، 1182 إصابة و30 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، فيما رصدت 1576 حالة شفاء بين المصابين بالمرض.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1182 ليصل إلى 160979 حالة.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4461 شخصا إثر رصد 30 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 25 مايو 29 حالة، وفي 26 مايو 28، وفي 27 مايو 34.

وذكر أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 124369 شخصا بعد تسجيل 1576 حالة شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى مستوى 77.25%.