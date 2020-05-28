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رئيس الحكومة الكويتية للنواب: وضعنا "مو زين"


أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وضع النواب أمام حقائق واجهتها حكومته خلال تصديها لجائحة فيروس كورونا، وتداعياتها.

وشدد الخالد خلال الاجتماع الحكومي النيابي، على أن الوضع الاقتصادي للدولة "مو زين".

وأضاف: "إذا استمر الحال كما هو عليه، حاليا، لمدة 6 أشهر أخرى، من دون اقتناص الفرص المتاحة، سنضطر إلى تسييل الأصول.. فهل يرضيكم ذلك كحل؟".

واستعرض الخالد خلال الاجتماع، بحضور رئيس المجلس مرزوق الغانم ونحو 32 نائبا و4 وزراء، خطة الحكومة لما بعد رفع الحظر الكلي، وعدد من القضايا الملحة المتعلقة بالوضعين المالي والصحي في البلاد.

وأكد أن آثار الأزمة ليست هينة وأن الحكومة لم تكن مكتوفة الأيدي، بل بذلت جهدا كبيرا للإحاطة بتداعياتها وتقليل آثارها السلبية، اقتصاديا وصحيا وأمنيا، مع ما يستتبع ذلك من مصاريف كبيرة فرضتها الظروف الاستثنائية، وفق التقيد الحكومي المنضبط بالرقابة على قنوات الصرف.

وتابع قائلا: "تسألون عن الإنفاق؟.. نحن في جائحة ونمتثل للرقابة".

وأضاف: "من أهم القضايا التي واجهت الحكومة وأثارت العديد من النقاشات، موضوع الكمامات ومحدودية أعدادها في البلاد.. موضوع الكمامات من ضمن مسؤولياتنا وقد أردنا توزيعها على الجميع، لكن اعترضت سبيلنا صعوبات واقعية حالت دون تحقيق ذلك".

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