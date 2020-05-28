سماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة نجران جنوب السعودية

التعليقات

ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ... الموضوع :

سيده في ذمة الخلود

ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ... الموضوع :

مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات

محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ... الموضوع :

بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما

محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ... الموضوع :

بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي

محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ... الموضوع :

المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"

salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ... الموضوع :

ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )

Elias Daher : شكرا لكم ... الموضوع :

رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.

زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ... الموضوع :

اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين

Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ... الموضوع :

هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!