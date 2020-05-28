اعلن ناشطون سعوديون سماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة نجران جنوب السعودية ناجمة عن قصف صاروخي.
واكدت وكالة الأنباء السعودية الخبر وقالت ان "التحالف بقيادة المملكة اعترض طائرات مسيرة أطلقتها حركة انصارالله صوب مدينة نجران"،ة على حد تعبيرها.
وادعى المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف العدوان العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف "تمكنت اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) " أطلقتها انصار الله باتجاه مدينة نجران.
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