الصفحة الدولية

"تويتر" يشكك في مصداقية ترامب.. ويضع أول علامة زرقاء لرئيس دولة لأول مرة


وضع موقع "تويتر" على إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشارة، تنذر المستخدمين بضرورة التأكد من صحة المعلومات.

وظهرت تحت تغريدة ترامب، التي أعرب فيها عن معارضته للتصويت عبر البريد في الانتخابات الأمريكية القادمة، علامة زرقاء مع دعوة لمستخدمي "تويتر" إلى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التصويت عبر البريد، مرفقة برابط للمقالات والمواد حول الموضوع.

وتجدر الإشارة إلى أن "تويتر" يضع مثل هذه الإشارات على تغريدات تتضمن معلومات غير موثوق بها وتحتاج للتدقيق.

وأكدت شركة "تويتر" أنها استخدمت هذه العلامة على تغريدة لرئيس دولة لأول مرة في إطار سياساتها الجديدة لمحاربة "المعلومات المضللة".

وحذر ترامب في تغريدته من أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى تزوير نتائج الانتخابات وأعرب عن مخاوفه من احتمال تعرض مواقع البريد للاختراق والتلاعب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب: سنتخذ إجراءات تجاه الصين هذا الأسبوع
"تويتر" يشكك في مصداقية ترامب.. ويضع أول علامة زرقاء لرئيس دولة لأول مرة
طبيب ايطالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا
'خطة أمريكية لتقسيم السعودية'.. تسجيل سري للقذافي وبن علوي!
مندوب روسيا الدائم في فيينا: الولايات المتحدة لا ترى إلا ما يحلو لها!
علماء ألمان يفاجئون العالم بشأن اختبارات الإصابة بكورونا
إيران تسجل انخفاضا في الإصابات بكورونا
منظمة الصحة العالمية تُحذر من “ذروة” أخرى لفيروس كورونا
ألمانيا تقترب من إنهاء تحذير السفر لمواطنيها إلى 31 دولة أوروبية
قطر تسجّل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك