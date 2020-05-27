"تويتر" يشكك في مصداقية ترامب.. ويضع أول علامة زرقاء لرئيس دولة لأول مرة

وضع موقع "تويتر" على إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشارة، تنذر المستخدمين بضرورة التأكد من صحة المعلومات.

وظهرت تحت تغريدة ترامب، التي أعرب فيها عن معارضته للتصويت عبر البريد في الانتخابات الأمريكية القادمة، علامة زرقاء مع دعوة لمستخدمي "تويتر" إلى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التصويت عبر البريد، مرفقة برابط للمقالات والمواد حول الموضوع.

وتجدر الإشارة إلى أن "تويتر" يضع مثل هذه الإشارات على تغريدات تتضمن معلومات غير موثوق بها وتحتاج للتدقيق.

وأكدت شركة "تويتر" أنها استخدمت هذه العلامة على تغريدة لرئيس دولة لأول مرة في إطار سياساتها الجديدة لمحاربة "المعلومات المضللة".

وحذر ترامب في تغريدته من أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى تزوير نتائج الانتخابات وأعرب عن مخاوفه من احتمال تعرض مواقع البريد للاختراق والتلاعب.