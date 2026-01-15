وزارة التجارة: لا زيادة بالتعرفة الجمركية للمواد الغذائية واتخذنا إجراءات بحق المضاربين بالأسعار

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن الفرق الرقابية مستمرة في ملاحقة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في التعرفة الجمركية الخاصة بالمواد الغذائية، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الجهات الحكومية المعنية تتابع بشكل مستمر حركة الأسواق، وقد باشرت الفرق الرقابية جولات ميدانية مكثفة لرصد أي حالات تلاعب أو رفع غير مبرر للأسعار، خاصة بعد انتشار الشائعات المتعلقة بالتعرفة الجمركية".

وأضاف حنون أن "الحكومة لم تقر أي تعديل على التعرفة الجمركية الخاصة بالحاجات الأساسية، ولاسيما الغذائية منها"، موضحاً أن "الارتفاع الذي شهدته بعض الأسعار لا يستند إلى قرارات رسمية، بل يعود في جزء منه إلى ممارسات مضاربة واستغلال بعض التجار لحالة الإرباك في السوق".

كما لفت إلى "اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة لضبط الأسواق"، لافتاً في الوقت ذاته إلى "تعزيز المعروض من المواد الغذائية الأساسية عبر منافذ البيع التابعة لإشراف الوزارة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن".