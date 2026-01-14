أوبك تصدر تقريرها الدوري وتكشف عن تراجع الإنتاج

أصدرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأربعاء، ( 14 كانون الثاني 2026 )، تقريرها الدوري متضمناً توقعات ومؤشرات السوق النفطية لعام 2026، فيما كشفت عن تراجع إنتاج تحالف "أوبك+" خلال شهر كانون الأول الماضي.

وأبقت المنظمة في تقريرها على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.38 مليون برميل يومياً لعام 2026، مرجحة أن يصل إجمالي الطلب إلى 106.52 مليون برميل يومياً. كما أبقت على توقعاتها بانخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط والمكثفات بمقدار 110 آلاف برميل يومياً في العام ذاته، بمتوسط قدره 13.31 مليون برميل يومياً.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج منظمة "أوبك" في كانون الأول الماضي كان أقل بمقدار 785 ألف برميل يومياً من الكمية المتفق عليها، مع مراعاة التخفيضات الطوعية وخطة التعويض. كما سجل إنتاج دول "أوبك+" انخفاضاً بمقدار 238 ألف برميل يومياً في كانون الأول مقارنة بتشرين الثاني، ليصل إلى 42.83 مليون برميل يومياً.

وفيما يخص إنتاج الدول من خارج "أوبك+"، أبقت المنظمة على تقديرات النمو لعام 2026 بمتوسط 54.78 مليون برميل يومياً. وسجل الإنتاج الروسي انخفاضاً بمقدار 73 ألف برميل يومياً في كانون الأول ليصل إلى 9.304 مليون برميل يومياً. كما أظهر التقرير أن الدول الثماني في "أوبك+" التي تعهدت بتخفيضات طوعية، أنتجت في كانون الأول 265 ألف برميل يومياً أقل من المستهدف.

وعلى صعيد المخزونات، كشف التقرير عن ارتفاع مخزونات النفط الخام والمنتجات البترولية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 4 ملايين برميل في تشرين الثاني مقارنة بتشرين الأول، لتتجاوز بذلك متوسط الخمس سنوات لأول مرة منذ شباط 2023.