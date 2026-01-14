الصفحة الاقتصادية

أوبك تصدر تقريرها الدوري وتكشف عن تراجع الإنتاج


أصدرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأربعاء، ( 14 كانون الثاني 2026 )، تقريرها الدوري متضمناً توقعات ومؤشرات السوق النفطية لعام 2026، فيما كشفت عن تراجع إنتاج تحالف "أوبك+" خلال شهر كانون الأول الماضي.

وأبقت المنظمة في تقريرها على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.38 مليون برميل يومياً لعام 2026، مرجحة أن يصل إجمالي الطلب إلى 106.52 مليون برميل يومياً. كما أبقت على توقعاتها بانخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط والمكثفات بمقدار 110 آلاف برميل يومياً في العام ذاته، بمتوسط قدره 13.31 مليون برميل يومياً.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج منظمة "أوبك" في كانون الأول الماضي كان أقل بمقدار 785 ألف برميل يومياً من الكمية المتفق عليها، مع مراعاة التخفيضات الطوعية وخطة التعويض. كما سجل إنتاج دول "أوبك+" انخفاضاً بمقدار 238 ألف برميل يومياً في كانون الأول مقارنة بتشرين الثاني، ليصل إلى 42.83 مليون برميل يومياً.

وفيما يخص إنتاج الدول من خارج "أوبك+"، أبقت المنظمة على تقديرات النمو لعام 2026 بمتوسط 54.78 مليون برميل يومياً. وسجل الإنتاج الروسي انخفاضاً بمقدار 73 ألف برميل يومياً في كانون الأول ليصل إلى 9.304 مليون برميل يومياً. كما أظهر التقرير أن الدول الثماني في "أوبك+" التي تعهدت بتخفيضات طوعية، أنتجت في كانون الأول 265 ألف برميل يومياً أقل من المستهدف.

وعلى صعيد المخزونات، كشف التقرير عن ارتفاع مخزونات النفط الخام والمنتجات البترولية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 4 ملايين برميل في تشرين الثاني مقارنة بتشرين الأول، لتتجاوز بذلك متوسط الخمس سنوات لأول مرة منذ شباط 2023.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أوبك تصدر تقريرها الدوري وتكشف عن تراجع الإنتاج
الهيئة العامة للجمارك: قرارات جديدة بشأن دخول مادة حديد الصلب من جميع المنافذ
وزارة النفط: أسطوانات الغاز متوفرة بكثرة
الزراعة: منع استيراد مقطعات الدجاج ابتداءً من الخميس
وكيل وزارة النفط يعلن المباشرة بعمليات الحفر في حقل عكاس واستهداف إنتاج 100 مقمق من الغاز خلال 2026
ثلاثة تريليونات دينار سنوياً.. خطة نيابية تكشف طريق العراق نحو الاكتفاء النفطي
وزارة المالية: العراق حقق ثاني اعلى درجة تحسن في الحكومة عالميًا
سوق النفط: سعر خام برنت يتجاوز 64 دولارا للبرميل
الفضة تسجل قفزة والأسعار تصل لمستويات تأريخية
المستشار المالي للحكومة يتوقع سعر برميل النفط ضمن موازنة 2026
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك