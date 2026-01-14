وزارة النفط: أسطوانات الغاز متوفرة بكثرة

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، أن أسطوانات الغاز متوفرة بكثرة، مشيرة الى أنه لا توجد أي أزمة، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الصاحب بزون للوكالة الرسمية، إن "شركة تعبئة الغاز أنتجت خلال 12 يوماً 2 مليون أسطوانة غاز و23 طناً من الغاز"، مبينا ان "هناك جهوداً كبيرة تبذل في هذا القطاع"، كذلك أضاف أن "أسطوانات الغاز متوفرة وبكثرة"، مشيرا الى ان "الحديث عن وجود أزمة بالغاز غير صحيح وهي أزمة مفتعلة".



