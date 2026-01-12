المستشار المالي للحكومة يتوقع سعر برميل النفط ضمن موازنة 2026

توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن يتراوح متوسط سعر برميل النفط ضمن موازنة عام 2026 بين 55 و62 دولاراً، فيما أشار الى أن هذه التقديرات قابلة للتغير ضمن عوامل عديدة، حيث ذكر صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن "التوقعات العالمية، المستندة الى تحليلات منظمة "أوبك" وسياق السوق النفطية العالمية، فضلاً عن تقديرات عدد من المؤسسات المالية الدولية، تشير الى ان متوسط سعر برميل النفط العالمي (خام برنت) المتوقع لعام 2026 قد يتحرك ضمن نطاق تقريبي يتراوح بين 55 و62 دولاراً للبرميل، مع ميل وسطي يقارب 61 دولاراً في عدد معتبر من تقديرات السوق".

كذلك لفت الى ان "هذه التقديرات تعتمد على تحليلات سوقية وأبحاث غير رسمية مرتبطة بتوقعات "أوبك" وتوازنات العرض والطلب في الاقتصاد العالمي، ولا تمثل رقماً سعرياً رسمياً معلناً من المنظمة".

كما أضاف ان "هذه التقديرات تبقى قابلة للتغير تبعاً لعدد من العوامل المؤثرة، في مقدمتها تطورات النزاعات الجيوسياسية، وتغير وتيرة نمو الطلب العالمي على الطاقة، وقرارات سياسة الإنتاج ضمن إطار "أوبك+"، الى جانب تسارع التحولات نحو الطاقة المتجددة والسياسات المناخية".