الصفحة الاقتصادية

المستشار المالي للحكومة يتوقع سعر برميل النفط ضمن موازنة 2026


 

 

توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن يتراوح متوسط سعر برميل النفط ضمن موازنة عام 2026 بين 55 و62 دولاراً، فيما أشار الى أن هذه التقديرات قابلة للتغير ضمن عوامل عديدة، حيث ذكر صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن "التوقعات العالمية، المستندة الى تحليلات منظمة "أوبك" وسياق السوق النفطية العالمية، فضلاً عن تقديرات عدد من المؤسسات المالية الدولية، تشير الى ان متوسط سعر برميل النفط العالمي (خام برنت) المتوقع لعام 2026 قد يتحرك ضمن نطاق تقريبي يتراوح بين 55 و62 دولاراً للبرميل، مع ميل وسطي يقارب 61 دولاراً في عدد معتبر من تقديرات السوق".

كذلك لفت الى ان "هذه التقديرات تعتمد على تحليلات سوقية وأبحاث غير رسمية مرتبطة بتوقعات "أوبك" وتوازنات العرض والطلب في الاقتصاد العالمي، ولا تمثل رقماً سعرياً رسمياً معلناً من المنظمة".

كما أضاف ان "هذه التقديرات تبقى قابلة للتغير تبعاً لعدد من العوامل المؤثرة، في مقدمتها تطورات النزاعات الجيوسياسية، وتغير وتيرة نمو الطلب العالمي على الطاقة، وقرارات سياسة الإنتاج ضمن إطار "أوبك+"، الى جانب تسارع التحولات نحو الطاقة المتجددة والسياسات المناخية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المستشار المالي للحكومة يتوقع سعر برميل النفط ضمن موازنة 2026
مظهر محمد صالح: موازنة 2026 أول قانون سيرفع للبرلمان وسعر الصرف عند الـ 130 الفاً
سوق العملة: انخفاض جديد في أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية
هيئة تشغيل حقل الرميلة: تنفيذ مشاريع استراتيجية لزيادة الطاقات الإنتاجية
مستشار الحكومة المالي: العجز المالي قصير الأجل ولن يعرقل مسار التنمية
الهيئة العامة للجمارك: البضائع المشمولة بزيادة الرسوم
 سوق العملة: انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق المحلية
الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار وترقب بيانات أميركية للوظائف
وزير الطاقة الأمريكي : فنزويلا ستستغرق عاماً لزيادة إنتاجها النفطي الحالي بنسبة 50%
ترامب "يقتل" العراق بفنزويلا.. خطة أمريكية لخفض أسعار النفط لسنوات عبر الخام الفنزويلي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك