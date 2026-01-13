سوق النفط: سعر خام برنت يتجاوز 64 دولارا للبرميل

أظهرت بيانات التداول بأن أسعار النفط الخام العالمية ارتفعت بنسبة 1%، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت 64 دولارا لأول مرة منذ أوائل ديسمبر الماضي. فبحلول الساعة 22:36 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس بنسبة 1.11% ليصل إلى 64.04 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أول مرة منذ 5 ديسمبر من العام الماضي سعر 64 دولارا.

كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس بنسبة 1.32% لتصل إلى 59.73 دولار، ففي يوم الخميس الماضي، سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا بعد يومين من الانخفاض، مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية البالغ 3.8 مليون برميل، مع ترقب تطورات الوضع في فنزويلا.

ويُذكر أن أسعار النفط تواصل ارتفاعها، في تعاملات الاثنين، وسط تصاعد المخاوف من أن تؤدي الاحتجاجات المتصاعدة في إيران إلى تعطل إمدادات الخام الإيرانية.