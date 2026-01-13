الزراعة: منع استيراد مقطعات الدجاج ابتداءً من الخميس

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء ( 13 كانون الثاني 2026 )، استقرار أسعار الخضر في الأسواق المحلية، وعدم تسجيل أي ارتفاعات، في وقت تقترب فيه من إدخال قرار منع استيراد مقطعات الدجاج حيز التنفيذ ابتداء من يوم الخميس المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي.

وقال مدير قسم مراقبة الأسعار في الوزارة زياد طارق قاسم، في حديث للصحيفة الرسمية إن أسعار الخضر تشهد استقرارا واضحا، لاسيما المواد الأساسية، مبينا أن التركيز ينصب حاليا على متابعة أسعار البطاطا والطماطم، كونهما من المنتجات المحلية بالكامل وأسعارهما مستقرة جدا.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع السوق بشكل مستمر لضمان استقرار الأسعار، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع إقليم كردستان لمنع دخول محصول الطماطم من الإقليم، في ظل كفاية الإنتاج المحلي القادم من محافظتي البصرة وكربلاء.

ونوه بأن الإنتاج المحلي لا يغطي حاجة محافظات الوسط والجنوب فحسب، بل يتم إرسال جزء منه إلى الإقليم أيضا، ما يلغي الحاجة إلى الاستيراد ويعزز استقرار السوق.

وفي ما يتعلق بملف الدواجن، أوضح قاسم، أن المجلس الوزاري للاقتصاد رفع توصية إلى مجلس الوزراء لمنع استيراد مقطعات الدجاج، بعد تأجيل الموضوع مرتين سابقا، لافتا إلى أن جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الثلاثاء ستناقش القرار تمهيدا للتصويت عليه ودخوله حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل.

وأكد أن الإنتاج المحلي من الدجاج كاف ويغطي حاجة السوق، مشيرا إلى أن الدجاج المحلي متوفر بكميات مناسبة، وقد تكون هناك مشكلة مؤقتة في المصنعات والمقطعات لحين استكمال جاهزية بعض المجازر.

وبين أن وجود المستورد يعرقل عمل المجازر المحلية، على الرغم من فرض رسوم جمركية تصل إلى 50 بالمئة على الدجاج المستورد، موضحا أن نحو 80 مجزرة في عموم البلاد، تعمل حاليا بكامل طاقتها، بينما توقفت قرابة 40 مجزرة بسبب منافسة المستورد في الأسواق.

وشدد قاسم على أن دخول قرار منع الاستيراد حيز التنفيذ لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الأسعار حاليا ثابتة، وفي حال تسجيل أي ارتفاع عن السعر الرسمي سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.