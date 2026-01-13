الصفحة الاقتصادية

وزارة المالية: العراق حقق ثاني اعلى درجة تحسن في الحكومة عالميًا


 

 

أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، تحقيق العراق ثاني اعلى درجة تحسن عالميا في مؤشرات الحوكمة الدولية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، ان "العراق حقق إنجازاً دولياً جديداً ضمن تقرير مؤشرات الحوكمة العالمية (WGI) الصادر في كانون الأول 2024، حسب وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز ،حيث سجل العراق ثاني أعلى درجة تحسن على مستوى العالم على أساس سنوي، مما يعكس نجاح الخطوات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة في مؤسسات الدولة".

كما لفتت الى ان "البيانات الرسمية للمؤشرات العالمية كشفت عن تحسن ملموس في درجات الحوكمة العالمية للعراق، حيث ارتفع من 29.5 نقطة في عام 2023 إلى 32.5 نقطة في عام 2024. هذا الارتفاع يمثل مؤشر إيجابي على فاعلية السياسات المالية والإدارية المتبعة لتعزيز الشفافية والكفاءة".

كذلك أوضحت انه "وفقاً للتقرير، تركزت أكبر المكاسب السنوية في ثلاثة قطاعات حيوية، وهي: كفاءة الحكومة: سجلت ارتفاعاً بمقدار (+4.6 نقطة)، مكافحة الفساد: حققت تقدماً بواقع (+4.3 نقطة)، الجودة التنظيمية: ارتفعت بمقدار (+4.0 نقطة)".

فيما بيّنت انه "لم يقتصر التقدم على الجوانب الإدارية فحسب، بل أشارت مؤشرات الحوكمة إلى تحسن ملحوظ وشامل في عدة محاور رئيسية، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة والمستثمرين في البيئة العراقية، وهي: حرية التعبير والمساءلة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، وكفاءة الأداء الحكومي، الى جانب الجودة التنظيمية وسيادة القانون ومكافحة الفساد ".

كما لفتت التقرير الى أن "هذا التقدم الملحوظ جاء نتيجة الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على أتمتة الإجراءات المالية وتعزيز مبادئ الحوكمة الإلكترونية، فضلا عن استمرار الجهود للحفاظ على هذا النتاج الإيجابي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز مكانة العراق في المؤشرات الدولية".

