ثلاثة تريليونات دينار سنوياً.. خطة نيابية تكشف طريق العراق نحو الاكتفاء النفطي

قدم النائب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء ( 13 كانون الثاني 2026 )، رؤية استراتيجية شاملة تتعلق بتوسعة المصافي النفطية في البلاد، مؤكداً أنها ستدعم الموازنة العامة بما لا يقل عن ثلاثة تريليونات دينار سنوياً، وتسهم في خلق ثلاثة أبعاد إيجابية للاقتصاد الوطني.

وقال الكروي حديث صحفي: إن "توسعة المصافي النفطية في العراق تمثل خياراً ستراتيجياً ذا أبعاد كبيرة، يستند إلى خطط فنية واقتصادية معتمدة، ولذلك نعتمد هذا المسار لأنه يحقق ثلاثة مضامين أساسية، أبرزها تعزيز الأمن الطاقي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعظيم القيمة المضافة للنفط الخام".

ويضيف أن "هذا التوجه يسهم أيضاً في دعم الاقتصاد الوطني وحماية البلاد من تقلبات أسعار النفط العالمية، ولا سيما أن سوق المشتقات النفطية يعد من أهم وأسرع الأسواق نمواً في المنطقة والعالم".

وأشار الكروي إلى أن "محاولات التشكيك بهذا البرنامج لا تستند إلى أي معطيات علمية أو اقتصادية رصينة، وبالتالي فإن من الضروري المضي قدماً في هذا الملف لأنه يعكس الفهم الحقيقي لسياسات الطاقة والصناعة النفطية، وينسجم مع متطلبات التخطيط الستراتيجي طويل الأمد الذي ينبغي أن تتبناه الدولة".

وأكد أن "توسعة المصافي وزيادة طاقتها الإنتاجية يمكن أن تسهم في رفد الخزينة بإيرادات تصل إلى ثلاثة تريليونات دينار على الأقل سنوياً، ما يجعل هذا البرنامج ليس خياراً ظرفياً أو اجتهاداً فردياً، بل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرارين الاقتصادي والسياسي، وجزءاً مهماً من منظومة الأمن الوطني الشامل".

وفي ( 9 كانون الثاني 2026 )، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من إيران.

وذكر المرسومي في تدوينة على منصة فيسبوك أن "سعر خام برنت ارتفع إلى 63 دولاراً نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات الإيرانية، التي تنتج 3.3 مليون برميل يومياً وتصدر أكثر من مليون برميل".

وتابع أن "أسعار النفط قد تشهد ارتفاعاً كبيراً إذا تحولت المظاهرات والاحتجاجات الحالية في طهران إلى صدام عسكري بين إيران وكل من الكيان الصهيوني وأمريكا كما حصل في الحرب الماضية".

وأضاف أن "سوق الطاقة العالمي قد يتعرض لهزة كبيرة إذا ما استهدفت إيران منشآت نفطية خليجية أو مضيق هرمز، لأن التوترات الجيوسياسية ستؤثر بشكل مباشر على الإمدادات، إذ تصدر المنطقة حالياً ثلث الصادرات العالمية وخمس صادرات الغاز".