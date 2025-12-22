كردستان يودع 120 مليار بحساب وزارة المالية.. وموظفو الإقليم ينتظرون رواتب 3 اشهر

أعلنت وزارة المالية في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، إيداع نبلغ الإيرادات غير النفطية لشهر أكتوبر الماضي.

وقالت مالية كردستان في بيان مقتضب ، انها "قامت بايداع 120 مليار دينار كإيرادات غير نفطية لشهر تشرين الأول في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية".

وكانت الوزارة قد أعلنت في يوم 25 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تسليمها قوائم رواتب موظفي الإقليم الى الحكومة الاتحادية في بغداد لشهر تشرين الأول الماضي، حيث ان اخر راتب استلمه موظفو كردستان هو راتب شهر أيلول، ولا تزال رواتب شهري تشرين الأول والثاني متأخرة، فضلا عن راتب شهر كانون الأول الجاري.