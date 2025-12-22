الصفحة الاقتصادية

انخفاض باسعار النفط العراقي في الاسواق العالمية


سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الإثنين ( 22 كانون الأول 2025 )، انخفاضا خلال التعاملات الاسبوعية في السوق العالمية.

ووفقا لبيانات، فقد انخفض خام البصرة المتوسط إلى 58.92 دولارا للبرميل، بينما سجل خام البصرة الثقيل 56.37 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت -0.52 لكليهما.

وفيما يتعلق بأسعار النفط العالمية، سجل خام برنت البريطاني 61.12 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 57.15 دولارا للبرميل، بنسبة تغير بلغت +0.63 و +0.65 على التوالي.

