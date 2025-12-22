الصفحة الاقتصادية

وزارة النفط تعلن تشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف في الربع الأول من 2027


 

 

أعلنت وزارة النفط ، اليوم الاثنين، عن تشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف في الربع الأول من 2027، حيث ذكر وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل في بيان، أن "مشروع استثمار غاز حقول الناصرية والغراف دخل مرحلة تنفيذية متقدمة، مع المباشرة الفعلية بأعمال نصب وتركيب المعدات التخصصية في موقع المشروع بعد وصولها كاملة، وبالتعاون مع شركة بيكر هيوز العالمية".

كما أضاف أن "المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى للوزارة"، لافتاً إلى أن "طاقته الاستثمارية تُقدَّر بنحو 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، سيتم استثمارها تدريجياً ضمن التصاميم المعتمدة، بما يعزز إمدادات الوقود للشبكة الوطنية ويدعم استقرار منظومة الطاقة".

كذلك أوضح أن "الأعمال تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، وأن التشغيل الابتدائي للمشروع محدد في الربع الأول من عام 2027، مع التزام الوزارة وشركة غاز الجنوب بإكمال جميع المتطلبات الفنية والإنشائية ضمن هذا الإطار الزمني".

فيما أشار إلى أن "المشروع سيسهم بشكل مباشر في تقليل حرق الغاز المصاحب، وخفض الانبعاثات البيئية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وملف الطاقة في العراق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة النفط تعلن تشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف في الربع الأول من 2027
أسعار النفط: ارتفاع بعد اعتراض الولايات المتحدة ناقلة قبالة فنزويلا
اقتراح حكومي لتعزيز مرونة الاقتصاد أمام تقلبات المناخ
هيئة المنافذ: ضبط شحنات كبيرة من الأدوية المهربة بميناء أم قصر
مستشار الحكومة المالي: الديون الداخلية والخارجية ضمن النطاق العالمي الآمن
وزارة الزراعة: توجه لتوسيع المساحات المزروعة بعد موجة الأمطار
مرصد عراقي يحذر الحكومة من أي تلاعب باحتياطي الذهب لسد العجز
خبير اقتصادي يوضح حول تأمين الرواتب بعد انخفاض أسعار النفط
وزارة النقل: خطة لدعم النقل البحري بـ 2000 حاوية و15 زورقاً
انخفاض أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك