وزارة النفط تعلن تشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف في الربع الأول من 2027

أعلنت وزارة النفط ، اليوم الاثنين، عن تشغيل مشروع غاز الناصرية والغراف في الربع الأول من 2027، حيث ذكر وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل في بيان، أن "مشروع استثمار غاز حقول الناصرية والغراف دخل مرحلة تنفيذية متقدمة، مع المباشرة الفعلية بأعمال نصب وتركيب المعدات التخصصية في موقع المشروع بعد وصولها كاملة، وبالتعاون مع شركة بيكر هيوز العالمية".

كما أضاف أن "المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى للوزارة"، لافتاً إلى أن "طاقته الاستثمارية تُقدَّر بنحو 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، سيتم استثمارها تدريجياً ضمن التصاميم المعتمدة، بما يعزز إمدادات الوقود للشبكة الوطنية ويدعم استقرار منظومة الطاقة".

كذلك أوضح أن "الأعمال تسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، وأن التشغيل الابتدائي للمشروع محدد في الربع الأول من عام 2027، مع التزام الوزارة وشركة غاز الجنوب بإكمال جميع المتطلبات الفنية والإنشائية ضمن هذا الإطار الزمني".

فيما أشار إلى أن "المشروع سيسهم بشكل مباشر في تقليل حرق الغاز المصاحب، وخفض الانبعاثات البيئية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وملف الطاقة في العراق".