أسعار النفط: ارتفاع بعد اعتراض الولايات المتحدة ناقلة قبالة فنزويلا

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد اعتراض الولايات المتحدة ناقلة نفط في المياه الدولية قبالة فنزويلا، مما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات، فبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر فبراير المقبل بنسبة 1.15% إلى 57.17 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 1.07% إلى 61.12 دولار للبرميل.

وكانت قوات خفر السواحل الأمريكية قد صعدت إلى متن ناقلة "سينتشوريز" في البحر الكاريبي يوم السبت الماضي، والتي كانت محملة بمليوني برميل من النفط الخام الفنزويلي، كما تلاحق ناقلة "بيلا 1" التي كانت في طريقها إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

بالمقابل، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصعيد الضغط على حكومة نيكولاس مادورو إذ تسعى إلى خنق مصدر الإيرادات الرئيسي لها.

كذلك أوضحت كبيرة محللي سوق النفط في "سبارتا كوموديتيز" إن "السوق بدأت تدرك حقيقة أن إدارة ترامب تتخذ نهجا متشددا تجاه تجارة النفط الفنزويلية"، وأضافت: "بذلك تلقت أسعار النفط دعما من هذه الأخبار الجيوسياسية إلى جانب التوترات الروسية الأوكرانية المتصاعدة".