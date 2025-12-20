هيئة المنافذ: ضبط شحنات كبيرة من الأدوية المهربة بميناء أم قصر

صرّح رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم السبت، عن ضبط شحنات كبيرة من الأدوية البشرية المهربة في ميناء أم قصر، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ضبط شحنات كبيرة من الأدوية البشرية مخفية خلف مواد رخيصة الثمن، في محاولة للتهرب من دفع الرسوم الحكومية وتجاوز إجراءات الفحص والحصول على الموافقات الأصولية".

كما أكدت، أن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة إجراءات رقابية مشددة، حيث نجحت خلال الأربعين يوماً الماضية في توجيه ضربات موجعة أيضاً لمهربي السيارات دون الموديل المسموح، إضافة إلى ضبط أكبر عملية تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية، من أجل حماية السوق المحلية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".

كذلك لفتت الهيئة إلى "استمرارها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومواصلة العمل لمنع أي محاولات تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة".