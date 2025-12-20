وزارة الزراعة: توجه لتوسيع المساحات المزروعة بعد موجة الأمطار

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن توجه لتوسيع المساحات المزروعة بعد موجة الأمطار، حيث ذكر وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري للوكالةالرسمية، إن "محافظات العراق شهدت خلال الأيام الماضية موجة أمطار أدت الى توفير الرية الأولى لمحصولي الحنطة والشعير، وتوفير خزين مائي في نهر دجلة والفرات، بالإضافة الى السيول القادمة من المملكة العربية السعودية وإيران باتجاه الأراضي العراقية"، مشيراً الى أنه "تم حصاد جزء كبير من هذه المياه وتحويل مساراتها الى الخزن، وأيضاً الى زيادة المياه الجوفية".

كذلك أضاف أنه "تم الاعتماد على الأمطار ضمن خطة الاستزراع الشتوية بمساحة مليون دونم"، لافتاً الى أنه "تم استزراع جزء كبير من تلك المساحات اعتماداً على مياه الأمطار بالإضافة الى المياه السطحية، وتمت زراعة مساحات إضافية أخرى من قبل المزارعين". كما لفت الى أنه "في حال حصول موجة أمطار جديدة فإنه يمكن اعتمادها من قبل المزارعين في الريات الإضافية للمحاصيل الاستراتيجية".