خبير اقتصادي يوضح حول تأمين الرواتب بعد انخفاض أسعار النفط

أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، أن انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل هو السعر الذي تتعادل عنده العائدات النفطية مع إجمالي الرواتب.

وقال المرسومي في تصريح "انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل هو السعر الذي تتعادل عنده العائدات النفطية مع إجمالي الرواتب المدفوعة، أي أن عائدات النفط ستكون كافية لتغطية الرواتب فقط".

وتابع: "أما سعر تعادل الموازنة، الذي تتعادل عنده الإيرادات العامة مع النفقات العامة، فهو 92 دولاراً للبرميل".