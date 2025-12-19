الصفحة الاقتصادية

انخفاض أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي


 

 

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، للأسبوع الثاني على التوالي حيث بددت احتمالات التوصل للسلام في أوكرانيا أثر المخاوف من اضطراب الإمداد، إذ انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيطلشهر كانون الأول المقبل بنسبة 0.23% إلى 56.02 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر شباط المقبل بنسبة 0.15% إلى 59.73 دولاراً للبرميل، وعلى أساس أسبوعي، هبط خام "برنت" بنسبة 2.3%، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.5%.

