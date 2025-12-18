هيئة المنافذ الحدودية: المنافذ تشهد تحولاً رقمياً بعد إدخال التقنيات الحديثة والربط الشبكي للسونارات

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الخميس، أن المنافذ تشهد تحولاً رقمياً بعد إدخال التقنيات الحديثة والربط الشبكي للسونارات، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، استقبل اليوم وفداً رسمياً من مركز التجارة الدولي التابع للأمم المتحدة قادم من سويسرا، على رأسهم بيير بونثونو مدير إدارة تسهيل التجارة والاستثمار ،ومدير برامج تسهيل التجارة والتحول الرقمي، ومستشارة سياسات التجارة، بهدف تعزيز التعاون وتسهيل التجارة الدولية".

كما قدم رئيس الهيئة شرحاً مفصلاً عن "عمل وجهود الهيئة في تعظيم الإيرادات غير النفطية ومكافحة التهريب بكافة أشكاله، مؤكداً أن "الهيئة تشهد تحولاً رقمياً واسعاً من خلال إدخال التقنيات الحديثة وتبادل البيانات بين الجهات المعنية العاملة والربط الشبكي للسونارات في كافة المنافذ الحدودية وتفعيل التبادل التجاري العابر للحدود وفق نظام (التير) ، وبمتابعة وإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء".

فيما شدد الوائلي على "استمرار العمل الجاد لتعزيز الأمن والاستقرار في المنافذ الحدودية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع مستوى التبادل التجاري في العراق وتسهيل التجارة الدولية".

بالمقابل، أشاد أعضاء الوفد "بالإجراءات التي تتخذها الهيئة في مجال الحوكمة والرقابة الإلكترونية، وأبدوا إعجابهم بالجهود التي تبذلها في مجال مكافحة التهريب وإعادة إعمار المنافذ الحدودية، مؤكدين على "استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتدريبي لتحسين القدرات الفنية للهيئة".

كما لفت إلى أن "هذه الزيارة تعكس اهتمام مركز التجارة الدولي بتعزيز التعاون مع هيئة المنافذ الحدودية بهدف رفع كفاءة العمل وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية".