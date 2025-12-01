الصفحة الاقتصادية

النفط توجه دعوات لشركات أمريكية لإدارة حقل غرب القرنة/2


أعلنت وزارة النفط، اليوم الإثنين، ( 1 كانون الأول 2025 )، عن أخذها الإجراءات الأصولية لنقل إدارة حقل غرب القرنة / 2 إلى إحدى الشركات النفطية الكبرى الأمريكية، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى إدامة الإنتاج وتعزيز استقرار الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة في بيان إن: "الإجراءات تضمنت توجيه دعوات مباشرة وحصرية إلى عدد من الشركات الأمريكية الكبرى والدخول في مفاوضات مباشرة معها وتقديم عطاءاتها، مشيرة إلى أن عملية الانتقال ستتم عبر التنافس الشفاف وحسب المعايير المعتمدة لإحالة تطوير الحقول النفطية".

وأضافت الوزارة، أن "انتقال إدارة حقل غرب القرنة / 2 إلى إحدى شركات النفط الأمريكية من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار الأسواق العالمية ويضمن إدامة عمليات إنتاج النفط العراقية وحصصه السوقية وإدامة موارد الدولة".

وأكدت، أن هذه الخطوة تعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين العراق والولايات المتحدة وتساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وانتفاع البلدين،" لافتة إلى أن "مساهمة المزيد من الشركات الأمريكية الكبرى في تطوير القطاع النفطي العراقي يؤكد الأهمية الاستراتيجية للعراق في هذا القطاع ويساهم في تنويع الخبرات الدولية العاملة فيه، بما يحقق مصالح العراق الاقتصادية واستدامتها".

