تحالف "أوبك+" يتفق على إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لعام 2026

قرر تحالف «أوبك+» خلال اجتماعه، ،اليوم الاحد ( 30 تشرين الثاني 2025 )، استمرار وقف زيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري 41 لأوبك والدول الأخرى غير الأعضاء في 7 حزيران/يونيو 2026.

وقال التحالف في بيان له نؤكد مجدداً على إطار إعلان التعاون الموقع في 10 كانون الأول/ديسمبر 2016 والذي اعتمد في الاجتماعات اللاحقة، وفق ما نقلته رويترز.

ووافقت الدول المشاركة على الآلية التي وضعتها الأمانة العامة لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة للأعضاء لتحديد حصص الإنتاج اعتباراً من عام 2027.

ويناقش تحالف أوبك+ هذه المسألة منذ سنوات وسط صعوبات ناجمة عن زيادة بعض الأعضاء، مثل الإمارات، قدراتهم الإنتاجية ورغبتهم في الحصول على حصص أعلى.

وتشهد دول أخرى خصوصاً في أفريقيا تراجعاً في الطاقة الإنتاجية لكنها ترفض خفض حصصها. وانسحبت أنغولا من المجموعة في عام 2024 بسبب خلاف حول حصصها الإنتاجية.

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا.

وأوقف تحالف أوبك+ زيادات إنتاج النفط للربع الأول من عام 2026 بعد ضخ نحو 2.9 مليون برميل يومياً في السوق منذ نيسان/أبريل 2025.